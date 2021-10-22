Украинцы устроили митинг из-за долгов ЖКХ в стиле сериала «Игра в кальмара»

Киевляне в мешках и с табличками вышли на акцию протеста из-за долгов ЖКХ

Украинцы устроили акцию протеста у стен Верховной Рады из-за высоких тарифов ЖКХ, взяв за основу стиль популярного корейского сериала «Игра в кальмара». Кадры с митинга опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

Материалы по теме «Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть? Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?

На видео киевляне выстроились возле здания парламента в форму треугольника, квадрата и круга. Все участники акции одеты в одинаковую одежду — мешки с прикрепленными табличками, на которых указаны суммы долгов за ЖКХ (персонажи сериала были одеты в одинаковую форму с порядковыми номерами). Собравшиеся скандируют: «Нет тарифному геноциду» и требуют понизить цены на коммунальные услуги.

На вопрос о том, почему вышедшие на акцию люди одеты в мешки, некоторые ответили, что это означает нехватку финансов на базовые вещи при необходимости тратить большую часть денег на оплату ЖКХ. Одна из митингующих обвинила украинские власти в желании сделать народ бомжами, что приведет к верховенству власти бандитов в стране.

В конце участники акции выстроились в колонну, взяли в руки цепи и пошли к зданию правительства, где провели пикет с плакатами и лозунгами. Отмечается, что чиновники к протестующим не вышли.

Ранее украинский журналист Владимир Синельников предрек стране высокие тарифы ЖКХ в наступлением холодов. По его словам, тарифы на газ осенью-зимой 2021 года снова повысятся, так как Украина закупает его у Словакии по рыночной стоимости. Журналист добавил, что некоторые украинцы уже давно с трудом оплачивают коммунальные платежи, а закупка газа у Словакии приведет страну с наступлением холодов к «тарифному геноциду».