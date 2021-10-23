Глава Visa в России назвал способ обезопасить свои сбережения

Глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер рассказал, как обезопасить свои накопления. По его словам, для этого нужно следовать нескольким простым правилам, пишет ТАСС.

Бернер назвал способ сохранить сбережения в безопасности: для этого необходимо никому сообщать данные своей банковской карты, а также коды подтверждения из смс. Он напомнил, что сейчас платежные данные лица могут попасть в руки третьим лицам только в том случае, если россияне сами по неосторожности сообщат их мошенникам, которые пытаются с помощью обмана узнать конфиденциальную платежную информацию.

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«Этого легко избежать, если помнить простые правила: никогда и никому не передавать данные своей платежной карты, пин-код и трехзначный код на обратной стороне карты, коды подтверждения из смс. Соблюдение этих правил способно защитить от действий злоумышленников и обеспечить безопасность оплаты», — призвал Бернер.

При этом глава Visa в России подчеркнул, что в России зафиксирован один из наиболее низких уровней мошенничества по банковским картам в мире. По его мнению, эта тенденция обусловлена большими инвестициями платежных систем и банков в безопасность и технологии.

Ранее россиянам раскрыли опасность покупок с карты родственника. Согласно позиции Верховного суда страны, такое действие возможно, однако передача карты другому человеку создает угрозу личной безопасности.