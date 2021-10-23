Пересильд и Шипенко рассказали об отказе техники при стыковке с МКС

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд рассказали об отказе двух комплектов оборудования автоматической системы сближения «Курс» во время стыковки корабля «Союз МС-19» с Международной космической станцией (МКС) на орбите Земли. Интервью с киноэкипажем фильма «Вызов» опубликовано на YouTube-канале передачи «Вечерний Ургант».

«Я уже видел солнечные батареи в свой иллюминатор. На самом деле, все было нормально. Когда первая система "Курс" отказала, я еще снимал. У меня же была камера там. Потом, когда отказала вторая, а я камерой махал перед лицом Антона (руководитель экипажа космонавт Антон Шкаплеров — прим. «Ленты.ру»), я решил, что больше этого, пожалуй, делать не надо», — вспомнил Шипенко.

Пересильд заявила, что в после отказа техники посмотрела на режиссера. «Я буду помнить этот взгляд. Он останется. Мы посмотрели друг на друга, ни слова никто не сказал. И я в зажиме сказала: "Антон, я готова приступить к расчетам". Каким расчетам? Что в этот момент я хотела рассчитать?» — удивилась актриса.

Шипенко и Пересильд прилетели на МКС для съемок фильма «Вызов» 5 октября. В процессе стыковки два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс» поочередно отказали, из-за чего Центр управления полетами приказал космонавту Антону Шкаплерову, который руководит экипажем, перейти на ручное управление. Киноэкипаж вернулся на Землю 17 октября, приземлившись в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган.