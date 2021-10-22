Приземление корабля с Пересильд и Шипенко с орбиты попало на видео

Рогозин опубликовал видео приземления корабля с Пересильд и Шипенко

Приземление корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем, в который вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, попало на видео. Запись опубликовал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

В ролике показана работа съемочной группы, встречавшей киноэкипаж на Земле. На записи видно, как Пересильд и Шипенко вылезают из корабля.

Киноэкипаж приземлился в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган утром 17 октября, после съемок фильма «Вызов», проходивших на Международной космической станции на орбите.