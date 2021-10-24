Водителям автобусов в российском регионе запретят везти пассажиров без масок

В Белгородской области водителям автобусов запретят ехать, пока пассажиры не наденут маски

Водителям рейсовых автобусов в Белгородской области запретят отъезжать от остановок, пока все находящиеся в нем пассажиры не наденут защитные маски, сообщает портал «Белновости».

Соответствующий документ подписал врио заместителя губернатора российского региона Владимир Базаров. Помимо запрета водителям везти пассажиров без средств индивидуальной защиты, в правительстве области поручили организовать рейды по контролю за соблюдением масочного режима в транспорте и на остановках.

В отношении нарушителей пообещали применять штрафы, руководителей транспортных организаций попросили информировать о персональной ответственности за нарушение масочного режима.

В начале октября основатель и глава научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев предложил увеличить штрафы за нарушение масочного режима в России.