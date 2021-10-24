Мужчина погиб при взрыве гранаты в одной из квартир в Брянске

В Брянске мужчина погиб из-за гранаты, которая взорвалась в ночь на 24 октября

Мужчина погиб из-за гранаты, которая взорвалась в одной из квартир жилого дома в Брянске. Информация появилась на сайте ТАСС.

Инцидент произошел в микрорайоне Московский в ночь на 24 октября. По словам соседей, на месте взрыва работали сотрудники правоохранительных органов. Сообщается также о еще одном человеке, получившем ранения, его личность не раскрывается.

Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего. На данный момент никакие подробности случившегося не раскрываются.

Ранее общежитие Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой. Согласно заявлению, неизвестный сообщил на центральный пост охраны СПбГУ о том, что у него есть информация о проходе в общежитие человека с гранатой.