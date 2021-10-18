Российское общежитие эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой

Общежитие Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) было эвакуировано из-за сообщения о мужчине с гранатой. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Согласно заявлению, неизвестный сообщил на центральный пост охраны СПбГУ о том, что у него есть информация о проходе в общежитие человека с гранатой. На данный момент люди эвакуированы из здания. Следственная-оперативная группа прибыла на место, сотрудники правоохранительных органов проводят поэтажный осмотр общежития.

Ранее в Минобрнауки рассказали, что студенты российских вузов могут заселиться в общежития без предоставления справок о вакцинации. В ведомстве отметили, что студентам не нужно вакцинироваться в обязательном порядке.

