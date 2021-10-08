Нетрезвый житель Одессы бросил гранату в бывшего мужа сожительницы

Украинские полицейские задержали жителя Одесской области, подозреваемого в покушении на убийство троих человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в селе Дачное. Мужчина «вспомнил старые обиды» и в нетрезвом виде пришел к дому бывшего мужа своей сожительницы с целью устроить разборки. Как оказалось, тот был дома с двумя друзьями, которые помогли ему выставить незваного гостя за ворота.

После этого мужчина бросил в сторону односельчан гранату советского производства РГД-5, предварительно дернув за ее кольцо. К счастью, как отметили полицейские, устройство не сдетонировало. В итоге никто не пострадал.

Прибывшие на место сотрудники полиции, допросив нападавшего, сообщили, что он нашел гранату в лесополосе и решил использовать ее в целях самообороны. На данный момент в отношении него проводятся дополнительные следственные мероприятия.

Ранее в Киеве горожанин попытался сжечь автобус с пассажирами, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Свой поступок он объяснил усталостью от «надоевших людей» и решением «всех их убить». Из-за его действий пострадала одна женщина, остальные пассажиры серьезных травм и ожогов не получили.