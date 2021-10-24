Евросоюз возобновит работу представительства в Афганистане под охраной талибов

Европейский союз (ЕС) планирует в течение ближайшего месяца возобновить работу дипломатического представительства в Афганистане. Об этом стало известно газете Financial Times, публикацию приводит РИА Новости.

Отмечается, что во вновь открывающемся представительстве в Кабуле будут находиться сотрудники Европейской службы внешних связей, а также его смогут использовать дипломаты стран-членов ЕС.

По данным газеты, в прошлом месяце Брюссель направил в Афганистан миссию, чтобы изучить возможность возвращения своих представителей. В течение месяца Евросоюз пытался договориться с Кабулом, чтобы представительство охраняли частные службы или охранники от стран-членов. Однако, по данным источника, ЕС признал отсутствие альтернативы требованию новых властей, согласно которому иностранные представительства должны охраняться силами пришедшего к власти «Талибана» (организация запрещена в России).

В пресс-службе Еврокомиссии Financial Times подтвердили, что ЕС «работает над установлением минимального присутствия» в Афганистане, но окончательное решение не принято. Также ЕС изучает «доступные варианты» обеспечения безопасности сотрудников.

В Еврокомиссии подчеркнули, что возобновление работы представительства не означает признания власти «Талибана», а имеет целью помощь народу Афганистана. При этом там заключил, что с талибами придется взаимодействовать в любом случае.

