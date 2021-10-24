Пощечина губернатору в Иране во время инаугурации попала на видео

Неизвестный ударил Абедина Хоррама по лицу во время его выступления в Тебризе

Мужчина дал пощечину губернатору Абедину Хорраму во время его инаугурации в Иране и попал на видео. Ролик публикует издание The Guardian.

Сообщается, что политик выступал в Тебризе с приветственной речью, когда его прервал неизвестный и ударил по лицу. Через несколько секунд злоумышленника увели за кулисы сотрудники службы безопасности. Известно, что вскоре Хоррам вернулся на сцену и заявил, что не знаком с нападавшим и не держит на него зла.

Согласно материалу, неизвестный мотивировал свой поступок личными причинами. Существует предположение, что он является сотрудником национальных сил безопасности в звании полковника, однако эта информация не подтверждена.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром. Лидер государства подошел к местным жителям, находившимся за невысоким металлическим ограждением, пожал руку одному из мужчин и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. Нападавшего приговорили к четырем месяцам тюремного заключения.