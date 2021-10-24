Эмигрировавшего из России журналиста Сергея Резника объявили в розыск

ТАСС: Сергея Резника, который сейчас находится в Грузии, объявили в розыск

Ростовского журналиста Сергея Резника, который эмигрировал из России в 2019 году, объявили в розыск. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалу, в базе данных Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ростовской области появилась карточка на его имя. На данный момент неизвестно, по какому делу Резника объявили в розыск. Сейчас мужчина находится в Грузии.

Известно, что в 2013 году журналист был осужден за оскорбление представителя власти, заведомо ложный донос и коммерческий подкуп на 1 год и 6 месяцев колонии. Кроме того, тогда ему запретили осуществлять трудовую деятельность на протяжении двух лет.

Сергей Резник — журналист-расследователь, который прославился своими антикоррупционными публикациями.

В сентябре главного редактора The Insider (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова также объявили в розыск. Адвокат мужчины Юлия Кузнецова рассказала, что обыски в его квартире проходят по делу о незаконном пересечении границ. По словам Кузнецовой, в рамках этого дела журналист был объявлен в розыск 23 сентября.