Россиянка заперла четверых малолетних детей в квартире и пропала на несколько дней. Соответствующую информацию публикует KP.RU.

Известно, что инцидент произошел в Иркутской области. Жительница поселка Осиновка в Братском районе увидела, как мальчик по веревке затаскивает на третий этаж пакет с продуктами. Россиянка заподозрила неладное и вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мальчики возрастом от года до 10 лет остались в квартире без присмотра. «Мама ушла, мы сидим одни», — рассказали они полицейским через закрытую дверь. В конечном счете спасатели забрались в квартиру через окно и вынесли детей с помощью выдвижной лестницы.

Сообщается, что сейчас мальчиков осматривают врачи. Полицейские, в свою очередь, выясняют все обстоятельства произошедшего и разыскивают законных представителей несовершеннолетних. Их мать все еще не найдена, однако отмечается, что она неоднократно привлекала внимание инспекторов по делам несовершеннолетних, а семья состояла на учете.

В октябре других четверых детей на сутки заперли в захламленной квартире в российском городе. Инспектору группы по делам несовершеннолетних и участковому удалось их вызволить. Самой старшей девочке всего семь лет, младшей — четыре месяца. Их мать нашли в Орске. В отношении женщины составили административный протокол по статье 5.35 КоАП.