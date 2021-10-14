Четверых детей на сутки заперли в захламленной квартире в российском городе

В городе Гай в Оренбургской области четверо детей сутки просидели запертыми в квартире

Младенец и еще трое детей сутки провели в захламленной квартире в городе Гай Оренбургской области. Инспектору группы по делам несовершеннолетних и участковому удалось их вызволить. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Самой старшей девочке всего семь лет, младшей — четыре месяца. Квартиру сумели вскрыть, установив бабушку малышей.

На опубликованных пресс-службой МВД по Оренбургской области снимках видно, что по всей квартире были разбросаны вещи, на кухне оставалась грязная посуда.

Освобожденных из антисанитарных условий уже определили в дом ребенка и социально-реабилитационный центр. Их мать нашли в Орске. В отношении женщины составили административный протокол по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Кроме того, семью поставили на профилактический учет.

Ранее в Костроме трое мужчин, не дожидаясь приезда пожарных, залезли по ливневой трубе на третий этаж и по одному вытащили троих детей из полыхающей квартиры. Кадры со спасением появились в сети. По словам соседей, родители заперли детей, а сами ушли пить.