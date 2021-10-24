Актер из «Особенностей национальной охоты» извинился перед умершим режиссером

Российский актер Сергей Русскин, сыгравший роль бизнесмена Сергея Саенко в фильме «Особенности национальной охоты», попросил прощения у умершего режиссера картины Александра Рогожкина. В этом он признался в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Артист извинился перед Рогожкиным за то, что он уделил ему недостаточно времени при жизни. «Буквально неделю тому назад я встречался с Юрой Конопкиным (...) Я перед Юрой покаялся за недостаточное внимание с моей стороны по отношению к Саше Рогожкину. Теперь, наверное, буду всю оставшуюся жизнь мучиться этим. Пусть простит он меня», — высказался он.

По словам Русскина, фильмы режиссера имеют глубокий смысл. «Выдающийся режиссер, выдающийся вклад. Думаю, что глубоко неоцененный до конца, непонятый. Все ведь считают, что "Особенности национальной охоты" — это комедии про пьянку. Я думаю, и так думал Саша Рогожкин, что это были культовые картины», — заключил мужчина.

Ранее стало известно, что Александр Рогожкин умер в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет. Причины смерти на данный момент не уточняются.

Рогожкин имеет звания народного артиста России, заслуженного деятеля искусств РФ, а также является лауреатом Госпремии в области искусств. В первую очередь он известен как режиссер фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Кукушка».

Кроме того, он работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Всего на его счету более 15 снятых картин.

Его фильмы получали премии «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр», также Рогожкин удостоен приза за лучшую режиссуру Международного кинофестиваля в Карловых Варах.