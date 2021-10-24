Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

«Фонтанка»: режиссер Александр Рогожкин умер в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет

Режиссер Александр Рогожкин умер в Санкт-Петербурге 24 октября в возрасте 72 лет, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на киностудию «Ленфильм».

Причины смерти на данный момент не уточняются.

Рогожкин имеет звания Народного артиста России, Заслуженного деятеля искусств РФ, лауреат Госпремии в области искусств. Он известен в первую очередь как режиссер фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Кукушка».

Кроме того, он работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Всего на его счету более 15 снятых картин.

Его фильмы получали премии «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр», также Рогожкин удостоен приза за лучшую режиссуру Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

