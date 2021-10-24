Актер из «Особенностей национальной охоты» поблагодарил умершего режиссера

Народный артист России Семен Стругачев, сыгравший роль Левы Соловейчика в «Особенностях национальной охоты», поблагодарил умершего режиссера картины Александра Рогожкина. Об этом сообщает РИА Новости.

63-летний артист подчеркнул, что фильмы Рогожкина сделали знаменитыми многих актеров. «Это такая утрата, о которой можно говорить бесконечно, но делать этого совершенно не хочется, потому что ушел человек, который был очень близок мне, — признался Стругачев. — Фильмы, снятые Рогожкиным, останутся на долгие годы, ведь это уже культовые картины».

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Кроме того, по словам актера, во время съемок команда не осознавала, что фильмы обретут широкую известность. «Я благодарен тому, что на своем пути встретил такого режиссера. Если бы не он, то, может быть, народ не узнал бы ни меня, ни многих из нас. Актеров из фильмов Рогожкина узнают сразу, это все только благодаря этому человеку», — заключил он.

Александр Рогожкин умер в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет. Причины смерти не уточняются.

Рогожкин имеет звания народного артиста России, заслуженного деятеля искусств РФ, а также является лауреатом Госпремии в области искусств. В первую очередь он известен как режиссер фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Кукушка».

Кроме того, он работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Всего на его счету более 15 снятых картин.

Его фильмы получали премии «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр», также Рогожкин удостоен приза за лучшую режиссуру Международного кинофестиваля в Карловых Варах.