В США ввезли на продажу десятки миллионов пар использованных перчаток

Нелегальные предприятия в Таиланде обеспечили поставку на американский рынок десятков миллионов пар использованных медицинских перчаток. К такому выводу в собственном расследовании пришел телеканал CNN.

На фоне резкого спроса на продукцию из-за пандемии COVID-19 мошенники начали обрабатывать использованные и выброшенные перчатки, чтобы придать им товарный вид. Один из используемых способов — вымыть перчатки вручную, покрасить с помощью пищевых красителей и высушить в сушильной машине для одежды.

Впервые жалобы на продукцию из Таиланда поступили в погранично-таможенную службу и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в феврале, а потом и в марте этого года. Однако и после этого, как минимум до июля, тайский экспортер продолжал поставки некачественных перчаток.

Власти США и Таиланда начали расследование на основании полученных жалоб, однако в FDA отказались сообщить какие-либо подробности дела, подтвердив только, что предпринимают ряд шагов. По мнению эксперта Дугласа Стайна, упомянутого в материале, американские чиновники только сейчас по-настоящему осознали масштаб проблемы.

По сведениям CNN, тайский регулятор по санитарным вопросам провел не менее десяти рейдов против торговцев использованными перчатками. На данный момент неизвестно, сколько грузов с грязной продукцией находится в США и пострадал ли кто-нибудь от ее использования. Другие страны, которые могли получать такие грузы, также не указаны.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах, введенное с начала пандемии, 30 июля 2021 года. Поводом для этого стало улучшение ситуации с заболеваемостью в городе. Осенью, несмотря на очередной рост числа заболевших, использование перчаток возвращать не стали. До этого многие специалисты критиковали сам факт их использования.