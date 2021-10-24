Константинопольского патриарха Варфоломея госпитализировали в США

Константинопольского патриарха Варфоломея госпитализировали в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. Об этом сообщает издание «Этникос Кирикас».

Патриарх был госпитализирован во время своего 12-дневного визита в США. Отмечается, что он почувствовал недомогание из-за утомления от долгого путешествия и программы мероприятий.

В августе патриарх Варфоломей приехал на Украину на празднование 30-летия независимости страны, проигнорировав протесты большинства канонических православных верующих. Его визит обернулся протестами прихожан Украинской православной церкви (УПЦ), которые осудили священнослужителя за признание украинских раскольников и обвинили в захвате храмов УПЦ.