В российском городе заметили мужчину с автоматом

В городе Ярцево Смоленской области утром 24 октября жители заметили неизвестного мужчину с автоматом, сообщает издание «Подъем».

Как рассказала местная жительница, она шла в магазин, когда около него заметила двух мужчин, один из которых держал в руках автомат. «Из-за угла дуло смотрит на меня. Пыталась сохранить спокойствие, но в магазин влетела пулей, каждым мигом ожидая, что сейчас будет больно, а может, и свет померкнет», — отметила россиянка.

Неизвестный мужчина был сфотографирован. Управление Следственного комитета по Смоленской области сообщило, что по факту появившейся информации организована доследственная проверка, будут установлены обстоятельства произошедшего.

1 октября сообщалось, что в башкирском городе Ишимбай двое мужчин, вооружившись охолощенным автоматом Калашникова, решили пройтись по местным школам. Таким образом они решили проверить, как в учебных учреждениях после нападений в Казани и Перми обстоят дела с безопасностью.

