50-летняя телеведущая снялась в мини-платье с дочерьми и удивила фанатов

Британская телеведущая Аманда Холден снялась в откровенном наряде с дочерьми и удивила поклонников. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 50-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в светло-коричневом шелковом мини-платье с декольте. Она позирует вместе с дочерьми Холли и Алексой, которые также одеты в платья. «Я и мои детки», — подписала она пост, который набрал больше 54 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид ведущей в комментариях. «Очень красивые! Вы словно сестры!», «Клянусь, с каждым разом Аманда выглядит все сексуальнее. Ее дочери очаровательны», «Какая прекрасная семья», «Вау, ты выглядишь потрясающе», «Три сногсшибательные леди», — хвалили они.

Ранее в октябре Холден прошлась по улицам в платье без нижнего белья. Папарацци сняли телеведущую в трикотажном облегающем платье коричневого цвета без бюстгальтера, клетчатом пальто песочного оттенка и бордовых ботфортах на каблуках.