Умерла мать рэпера Снуп Догга

Американский рэпер Снуп Догг (настоящее и полное имя — Кельвин Кордозар Бродус-младший) сообщил о смерти своей матери Беверли Тейт. В знак скорби и уважения он разместил в своем Instagram-аккаунте пост, в котором поблагодарил бога за то, что он подарил ему ангела.

Причина смерти женщины неизвестна. Она умерла в возрасте 70 лет.

В американском новостном портале TMZ отметили, что Беверли Тейт была госпитализирована по неизвестным причинам в начале этого года. Тогда Снуп Догг попросил своих поклонников помолиться за нее. Затем он сообщил, что матери стало лучше, и она открыла глаза. Однако так и не назвал ее заболевание.

Известно, что мать и сын были очень близки. Хип-хоп-артист неоднократно подчеркивал, что всем хорошим, что в нем есть, обязан Беверли Тейт. Женщина воспитывала Снуп Догга и еще двух сыновей в христианских традициях.