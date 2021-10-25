Мэр Казани передаст в помощь врачам 35 служебных машин

В Казани медикам передадут 35 служебных машин для выездов к пациентам

Администрация Казани передаст в помощь медицинским сотрудникам служебные машины. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Мэр города Ильсур Метшин заявил, что врачи смогут использовать 35 автомобилей для выездов к пациентам и другой оперативной работы. Данное распоряжение связано с тем, что на данный момент медики столицы Татарстана работают на пределе возможностей из-за бушующей пандемии коронавируса.

Отмечается, что дополнительные транспортные средства позволят повысить доступность неотложной медицинской помощи в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки.

Ранее стало известно, что в Махачкале появился памятник, посвященный ученым и врачам, борющимся с COVID-19. Идея создания памятника принадлежит ученому Магомеду Магомедову. Монумент состоит из двух частей. Одна сторона символизирует трудности, с которыми ежедневно сталкиваются медики в борьбе за жизни пациентов, вторая показывает счастливых детей, держащихся за руки.

25 октября в России выявили 37 930 новых случаев заражения коронавирусом — это максимум с начала пандемии. За сутки скончались 1 069 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 231 669 человек. Общее число заразившихся за все время составило 8 279 573.