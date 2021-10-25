Россиянин отдохнул в Египте и описал курорт фразой «плевать там всем на ковид»

Российский турист: риск заражения коронавирусом в Египте в разы выше, чем в других странах

Российский турист побывал в Египте и описал ситуацию на курорте фразой «плевать там всем на ковид». Впечатления молодого человека разместил интернет-портал «93.ru».

По словам мужчины, во время отдыха в арабской республике путешественники в несколько раз больше рискуют заразиться коронавирусом, чем в других странах, поскольку в Египте отсутствует контроль за соблюдением мер ковид-безопасности.

«Нам сказали, что у нас должна быть либо прививка с QR-кодом, либо ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прилета. Там, в аэропорту Шарм-эш-Шейха, даже была девушка, которая эти коды якобы проверяет. Я шел в толпе, просто показал ей заставку телефона со временем и прошел мимо», — возмутился автор.

Россиянин отметил, что больше ни один человек за все время его поездки не просил предоставить ни результаты тестирования, ни справки о вакцинации. «Маски там тоже никто не носит. И мер безопасности не соблюдают. Плевать там всем на ковид», — добавил он.

Также турист пожаловался, что на обратном пути очередь на досмотр и сама процедура в аэропорту вылета длилась более трех часов. «Там залезли даже в памперс к младенцу. В духоте и толкучке людей тошнило, дети плакали, мужчины с женщинами ругались», — рассказал мужчина и добавил, что из-за слишком длительных проверок отправление самолета было задержано на 40 минут.

Ранее в октябре российская путешественница, возвращавшаяся домой из Египта, едва не угодила в тюрьму из-за незнания законов — в ее багаже лежал дрон, ввоз и использование которого запрещен в стране без получения специального разрешения. Как рассказала жительница Тюмени, ее турагент забыла предупредить ее о том, что в республику нельзя ввозить и использовать квадрокоптеры без получения специального разрешения.