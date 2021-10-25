Блогерша раскрыла простой способ очистить холодильник

Жительница Австралии раскрыла в соцсетях простой способ очистить холодильник от загрязнений и удивила подписчиков. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает эффективные лайфхаки для уборки дома. В одном из последних видео она поделилась рецептом раствора, с помощью которого можно быстро удалить грязь, скопившуюся в отсеках холодильника.

Для этого, по словам блогерши, необходимо смешать стакан воды с четвертью стакана белого уксуса и двумя чайными ложками ванильного экстракта. Перед тем, как распылить получившееся средство, следует достать все продукты из холодильника, а также вынуть полки и съемные ящики. Только после этого нужно обработать все части холодильника данным раствором и протереть их поверхности сухой тряпкой.

Макколи заключила, что холодильник избавится не только от налета, но и от неприятного запаха. Публикация набрала почти 11 тысяч лайков. Поклонники поблагодарили женщину за предложенный лайфхак в комментариях.

«Как раз сегодня воспользовалась этим методом. Отлично сработало!», «Обязательно попробую! Обожаю аромат ванили», «Спасибо тебе большое!», «Как круто!», «Очень чисто и организованно», — высказывались они.

В сентябре Макколи показала простой способ погладить постельное белье без утюга. Блогерша рассказала, что придумала специальный раствор, который помогает ей быстро и эффективно разгладить любые вещи. В его состав входят два стакана воды, а также четверть стакана медицинского спирта и кондиционера для белья.