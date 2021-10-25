В российском регионе выросли «инопланетные» грибы

В национальном парке «Таганай» Челябинской области заметили строфарии — необычные грибы голубого цвета. По словам сотрудников нацпарка, они напоминают инопланетную форму жизни. Об этом пишет региональное издание «Хорошие новости».

Помимо строфарии в лесу растут и другие виды грибов, в частности — галерина звездная, говорушка дымчатая и лепиота белая.

«Вообще, грибной сезон можно признать несостоявшимся. Обычно он стартует 10 июля, но в этом году от зимней спячки грибы очнулись только 22-го. Их плодовые тела с трудом пробивали высохшую без дождей почву и, не достигнув оптимального роста, превращались в "мумии"», — отметили сотрудники нацпарка.

Ранее в Тульской области нашли грибы, похожие на мясо. Гриб называется аскокорине мясная, его нельзя употреблять в пищу. Он растет на подгнивших стволах березы.