Отцам в России начнут выдавать маткапитал

Известия: отцам в России начнут выдавать материнский капитал с 2022 года

Российские семьи, где отец в одиночку воспитывает второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, смогут получать материнский капитал с 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Кроме того, проект предусматривает переход материнского капитала несовершеннолетним наследникам в равных долях, если их отец-одиночка умрет.

В кабмине пояснили, что законопроект, уточняющий правила получения отцами государственных выплат, планируется рассмотреть на комиссии правительства по законопроектной деятельности.

На данный момент отцы с российским гражданством могут получать маткапитал в случае смерти матери ребенка.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести капитал в размере 639,4 тысячи рублей для многодетных мужчин, а также ежемесячное пособие в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения. Таким образом Рыбальченко отреагировал на послание президента Владимира Путина правительству, в ходе которого российский лидер поручил разработать меры поддержки семей с детьми.