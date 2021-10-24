В России не поддержали идею наказания за невыполнение предвыборных обещаний

Правительство России не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний лицами, избранными на выборные должности. Соответствующий официальный отзыв кабмина размещен в думской электронной базе данных.

Как посчитали в правительстве, установление уголовной ответственности с «использованием неконкретизированных оценочных формулировок» может привести к произвольному правоприменению. В документе также отмечается, что в пояснительной записке к инициативе не приводятся статистические и иные данные, обосновывающие необходимость криминализации таких деяний.

Законопроект внес в Госдуму в августе замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. Парламентарий предлагал наказывать штрафом до 300 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.