Журналист указал Родниной на невыполнение предвыборного обещания и получил ответ

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в Twitter ответила журналисту Илье Барабанову, указавшему на невыполнение ею предвыборного обещания.

Барабанов обратил внимание на то, что в 2016 году Роднина, избираясь в Госдуму по Дмитровскому округу, обещала построить в Дубне каток, однако это так и не было сделано. В ответ депутат написала, что Дубна более трех лет разрабатывала генплан города, добавив, что без этих документов невозможно подавать заявку на участие в программах по строительству спортивных объектов.

Один из пользователей сети написал Родниной, что не нужно обещать то, что не можешь выполнить. «Наказы были, а вот обещаний не было. В июне много комаров появляется, а там вокруг много воды. Налетели — ну, лишний стимул быть в форме», — отреагировала она.

Роднина побеждала на Олимпийских играх в 1972, 1976 и 1980 годах в парном катании. Она является депутатом Госдумы от «Единой России» с 2007 года.