Синоптик рассказал о погоде в Москве в период нерабочих дней

Синоптик Шувалов: в нерабочие дни в Москве будет прекрасная погода

Дождливая погода в Москве в период нерабочих дней, введенных в стране из-за пандемии COVID-19, сменится теплом. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Фобос» Александр Шувалов.

По его словам, 25 и 26 октября в столице будет солнечная погода, но холодные ночи. 27 и 28 октября будут дожди и повышение температуры, закончатся холодные ночи. Температура днем будет достигать в эти дни 7-10 градусов.

«А дальше особых осадков нет, мы больше под крылом южного антициклона, температура будет около 10 градусов тепла. Прекрасная погода», — сказал синоптик.

В Центральной России будет похожая ситуация, на остальной территории страны погода также будет мягкой.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении режима нерабочих дней в столице в период с 28 октября по 7 ноября из-за напряженной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией COVID-19. В этот период будет приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита.

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