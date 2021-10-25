Власти Москвы оценили возможность дефицита товаров

Дефицита товаров из-за нерабочих дней в Москве не ожидается. Об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в беседе с «РИА Новости».

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице вводится режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В это время не будут работать торговые центры, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, продуктовых и аптек.

По словам представителя мэрии, столичные власти исключают возможность дефицита товаров в указанный период. «Московские торговые точки готовы удовлетворить существующий спрос», — оценил ситуацию Немерюк. Глава департамента торговли и услуг города отметил, что в последние перед локдауном выходные 23-24 октября покупателей в московских магазинах стало больше.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров уже заявлял, что важно обеспечить гражданам возможность беспрепятственно покупать все товары первой необходимости во время нерабочих дней. Чиновник подчеркнул, что системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла и продуктовый ретейл продолжат бесперебойную работу.

Компании, которые будут вынуждены приостановить деятельность на период нерабочих дней, получат компенсации от правительства. Вице-премьер Андрей Белоусов предложил малому и среднему бизнесу выплаты в объеме одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного сотрудника.