В Одессе суд обязал воров читать Твена и Шевченко, чтобы понять общечеловеческие ценности

Малиновский районный суд Одессы в качестве наказания обязал двух мужчин, укравших автозапчасти, читать произведения Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко. Необычная мера наказания призвана побудить воров понять общечеловеческие ценности и отношения собственности, сообщается в судебном решении.

По данным следствия, двое украинцев 23 и 19 лет проникли на территорию штрафной автостоянки и украли несколько автомагнитол, три динамика и рычаг коробки передач. Они признали вину, объяснив свой поступок нехваткой денежных средств из-за нечестных работодателей.

Суд также принял во внимание, что мужчины ранее не были судимы, у одного из них есть жена и ребенок. Изначально молодых людей приговорили к трем годам лишения свободы, но затем заменили им наказание на год условно с дополнительными обязанностями.

«Учитывая личности обоих обвиняемых, их очень ограниченное развитие и образование, отсутствие понимания отношений собственности, назначить наказание с определенными особенностями», — сказано в решении. Таким образом, обвиняемые должны прочесть «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, «Белый Клык» Джека Лондона и стих «Проходят дни, проходят ночи» Тараса Шевченко.

Ранее бывший украинский народный депутат Анна Герман в эфире телеканала «НАШ» назвала президента страны Владимира Зеленского «приговором для всей Украины». Она также добавила, что при нем украинцы стали нищими, а грядущая зима, благодаря его действиям, станет «холодной и голодной».