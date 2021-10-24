На Украине ликвидировали управляемую из России преступную группировку

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали членов организованной преступной группировки (ОПГ), которой управляли из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, ликвидированную группировку из 50 человек координировали «воры в законе» Сухумо-кутаисского клана, часть из которых находятся на территории России.

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Отмечается, что ОПГ удалось создать на Украине разветвленную сеть «ячеек». Их участники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и занимались рэкетом. На своих жертв злоумышленники оказывали психологическое давление, а также угрожали им физической расправой и применяли насилие.

Полученные таким образом денежные суммы лидеры группировки направляли в воровскую «кассу» и на поддержку осужденных сподвижников, находящихся в местах лишения свободы.

В СБУ сообщили по продолжении следственно-оперативных действий, в ходе которых правоохранители рассчитывают привлечь к ответственности других участников банды.

Ранее в Харьковской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) обнаружили в поле с подсолнухами двух криминальных авторитетов, одним из которых оказался вор в законе по кличке Леван Гальский.