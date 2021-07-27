На Украине в поле с подсолнухами нашли криминальных авторитетов

В Харьковской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) нашли в поле с подсолнухами гражданина Украины и двух человек без каких-либо документов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно оперативным данным, они незаконно пересекли границу республики в обход пропускного пункта. Среди нарушителей — вор в законе по кличке Леван Гальский и еще один криминальный авторитет.

В погранслужбе отметили, что 42-летний Леван Гальский является гражданином России, которого в мае включили в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Вместе с ним находился его 31-летний сообщник, являющийся гражданином Грузии.

Представителей преступного мира задержали. В отношении украинца пограничники составили протокол за незаконное пересечение границы и выписали ему штраф в размере 8,5 тысячи гривен (более 23 тысяч рублей).

В июне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что все криминальные авторитеты, попавшие под украинские санкции, были высланы из страны или покинули ее сами.

В мае президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО объявил о введении санкций против 557 криминальных авторитетов. Из них 111 человек были иностранными гражданами.