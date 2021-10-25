Столкновение двух парашютистов в Турции на высоте 20 метров попало на видео

Turkiye: в Турции на фестивале два парашютиста столкнулись и упали в море

В Турции два парашютиста-экстремала столкнулись в воздухе и упали в море. Происшествие попало на видео, его разместил Telegram-канал Shot.

По данным турецкого издания Turkiye, инцидент произошел во время фестиваля в курортной деревне Олюдениз. На опубликованных кадрах видно, как на высоте 20 метров один человек врезается в другого после раскрытия парашюта на глазах у очевидцев. Затем они начинают стремительно падать вниз, кружась при этом в воздухе.

Поисково-спасательные службы оперативно доставили их на берег. Отмечается, что одним из пострадавших оказалась 28-летняя украинская парашютистка Мария Процлюк. После падения у девушки запал язык, однако спасатели успели оказать ей помощь. В настоящий момент оба экстремала находятся в больнице.