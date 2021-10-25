Советник президента рассказал о влиянии развития Севморпути на климат Арктики

Развитие Северного морского пути (СМП) не повлияет на климат в Арктике. Об этом заявил советник президента России, специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев в интервью «Известиям».

«СМП никак не может повлиять на климат Арктики. Единственное, там есть возможности снижения выбросов. Но мы там в основном используем атомный флот, и группировка атомного флота будет увеличиваться», — рассказал Эдельгериев.

По его словам, на Севморпути будет использоваться топливо, которое минимизирует влияние на экологию Арктики.

Советник президента подчеркнул, что надеется на увеличение пропускной способности пути. Он заявил, что власти намерены работать над улучшением инфраструктуры, а также над увеличением товарооборота.

Ранее полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что круглогодичная навигация по Северному морскому пути начнется в высоких широтах в 2023-2024 годах. Он отметил, что в 2022 году стартует новый этап в развитии СМП — тогда будут запущены регулярные контейнерные перевозки, которые обеспечат доставку рыбной продукции из Дальнего Востока в европейскую часть России.