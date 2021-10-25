«Европа Плюс» устроила Crazy Weekend для своих слушателей и звезд

«Европа Плюс» продлила лето для своих слушателей, а также для звезд, популярных блогеров и журналистов, устроив для них уникальное путешествие в рамках акции Crazy Weekend. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, участники проекта отправились в путешествие отдельным авиарейсом в Дубай, побывали на вечеринке на высоте 12 тысяч метров, а также опробовали эксклюзивную туристическую программу одного из лучших мировых курортов.

Во время полета пассажиров развлекали шоумен Владимир Маркони, блогер и певец Кирилл Нечаев и популярная в социальных сетях «училка английского» Мария Батхан. Им помогали ведущие утреннего шоу «Бригада У» — Джем, Вэл и Вики, а также их коллеги из вечернего шоу РАШ — Антон Комолов и Лена Абитаева. После набора высоты борт авиакомпании S7, оборудованный современной музыкальной системой JBL, превратился в настоящий ночной клуб.

«Несомненно, для нас это был вызов, но JBL производит аппаратуру, которая даже в таких экстремальных условиях гарантирует качественный звук, а специально подобранный плейлист от "Европы Плюс" помог создать всем хорошее настроение», — отметила директор по маркетингу ООО «Харман РУС СиАйЭс» Татьяна Тимофеева.

В ОАЭ путешественники разместились в одном из наиболее стильных отелей W The Palm, расположенном на знаменитом «пальмовом острове». На комфортабельных автобусах они отправились на прогулку, поднялись на высочайшее в мире здание, небоскреб Бурдж-Халифа, и провели время на 50-метровой яхте с бассейном. Вдобавок туристы стали первыми посетителями российского павильона на международной выставке «ЭКСПО-2020» и побывали на вечеринке в SoBe, одном из самых модных rooftop-баров с панорамным видом на Персидский залив.

«Почти полтора года многие из нас провели без путешествий, и пришло время наверстать упущенное! Мы объединили ресурсы сильнейших игроков туристической индустрии, представителей лучшего, на мой взгляд, мирового курорта и главное музыкальное медиа страны. "Европа Плюс" вновь подтвердила свой статус радио №1 в России и даже продлила на несколько дней лето. А слушатели получили незабываемые впечатления», — заметил генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов.

Согласно данным холдинга, вовлечь в Crazy Weekend удалось свыше 50 тысяч участников со всей России. Для распространения информации об акции с 26 июля и до конца августа были задействованы федеральные телеканалы, десятки медиафасадов по всей стране и сети кинопроката, а также крупнейшие торговые центры Москвы, столичные аэропорты, поезда метрополитена и аэроэкспресса. Затем из тысяч претендентов в эфире радиостанции ведущие в течение трех недель, с 2 по 22 августа, отбирали самых креативных.

«Мы интегрировали в проект популярные digital-площадки. Особенно высокую конверсию дали туристические агрегаторы Aviasales и "Слетать.ру". Учитывая продвижение в Instagram и ряд других инструментов, интернет-охват акции превысил 15 миллионов контактов», — рассказал директор по маркетинговым коммуникациям «Европейской медиагруппы» Андрей Цыбуков.

Всем увиденным участники Crazy Weekend делились в социальных сетях — всего они опубликовали свыше трех тысяч фото и видео. На память каждому достался фирменный мерч, разработанный в рамках коллаборации радиостанции и Visit Dubai — департамента туризма Дубая. Также призы вручили и подписчикам «Европы Плюс» в Instagram, активно следившим за поездкой онлайн.

Отправиться в уникальное путешествие мог любой желающий — для этого достаточно было зарегистрироваться на europaplus.ru и выбрать место в салоне. Репортаж о путешествии опубликовали многие российские СМИ, наиболее яркие моменты Crazy Weekend можно увидеть в aftermovie акции.