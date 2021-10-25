Заключенный из колонии похитил у россиянок более 2 миллионов рублей

Мужчина, находясь в колонии, похитил больше 2 млн рублей у женщин через сайты знакомств

Заключенный, находясь в ульяновской колонии, похитил у россиянок более двух миллионов рублей с помощью сайтов знакомств. Об этом в понедельник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии правоохранительных органов, в колонии Ульяновска мужчина, осужденный за разбой и «преступления против половой неприкосновенности», украл свыше двух миллионов рублей у женщин из разных регионов.

Преступник регистрировался на сайтах знакомств, собеседницам представлялся соучредителем банка или состоятельным предпринимателем. В процессе общения просил помочь с выводом денег со своих счетов — для этого ему якобы нужно было временно перечислить собеседнице два миллиона долларов США. Таким образом он получал личные данные жертвы — ФИО, фото банковских карт, паспорта и других документов.

Используя эти данные, он входил в банковские мобильные приложения потерпевших, оформлял на них кредиты, полученные деньги пересылал своим родным и близким.

На данный момент выявлены четыре эпизода таких краж, но их может оказаться больше. Полицейские и сотрудники Росгвардии провели обыски у людей, на чьи счета преступник переводил деньги. Они изъяли один миллион рублей и множество банковских карт.

Преступнику грозит ответственность сразу по двум статьям: 159 («Мошенничество») и 158 («Кража») УК РФ.