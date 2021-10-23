У осужденной за шпионаж топ-менеджера Цуркан попытались украсть деньги со счетов

У осужденной за шпионаж бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан мошенники попытались украсть деньги со счетов, попытка была пресечена сотрудниками ФСБ и полиции в Москве, передает «Коммерсантъ».

Сразу после того, как женщина была этапирована в колонию, в один из столичных банков обратился злоумышленник, который представил доверенность якобы от самой заключенной и потребовал выдать крупную сумму денег с ее счета. Отмечается, что даже после конфискации по приговору 650 миллионов рублей там остались значительные средства.

Злоумышленники долго выжидали удобного момента, отмечает издание, поскольку Цуркан длительное время оставалась в московских СИЗО, ожидая апелляции, кассации, а затем вступления приговора в законную силу. Они решились на преступление лишь тогда, когда осужденную направили в место отбывания наказания за тысячи километров от Москвы.

Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ вовремя узнали о готовящейся афере и пресекли ее, не обращая внимания на то, что бывшая топ-менеджер осуждена за шпионаж, действуя, как в случае с обычным гражданином. В настоящее время ведется розыск мошенника, который предоставил фальшивую доверенность, по предварительным данным, он показал паспорт на имя 30-летнего Александра П.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Также выясняется, откуда злоумышленники узнали местонахождение счетов Карины Цуркан и количество денег на них. Не исключено, что они могли получить закрытые данные из финансовых кругов и окружения заключенной.

Ранее сообщалось, что Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии. Суд признал ее виновной по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Наказание бывшая топ-менеджер будет отбывать в колонии общего режима.

По версии следствия, в 2004 году Служба информации и безопасности Молдавии привлекла Цуркан к сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла. Весной 2015 года в Москве она получила проект документа Минэнерго о деятельности российских энергетических компаний в сфере международного сотрудничества. В нем были сведения о поставках электроэнергии из России на Украину. Их Цуркан передала молдавской спецслужбе.

