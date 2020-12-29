У осужденной за шпионаж топ-менеджера Карины Цуркан изъяли полмиллиарда рублей

Суд обратил в доход государства свыше полумиллиарда рублей, изъятых у бывшего топ-менеджера российской компании «Интер РАО» Карины Цуркан, осужденной за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС.

В казну поступило 656 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии. Суд признал ее виновной по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Наказание бывшая топ-менеджер будет отбывать в колонии общего режима.

По версии следствия, в 2004 году Служба информации и безопасности Молдавии привлекла Цуркан к сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла. Весной 2015 года в Москве она получила проект документа Минэнерго о деятельности российских энергетических компаний в сфере международного сотрудничества. В нем были сведения о поставках электроэнергии из России на Украину. Их Цуркан передала молдавской спецслужбе.

Фигурантка дела отрицает свою вину, заявляя, дело о шпионаже связано с попыткой сместить ее с должности.

Цуркан окончила Международный независимый университет Молдавии и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). Является гражданкой России. С 2012 года входит в правление «Интер РАО». До этого руководила географическим дивизионом «Молдова, Украина, Румыния» энергетической компании.