Обвиненной ФСБ в шпионаже топ-менеджеру Карине Цуркан вынесли приговор

Бывшего топ-менеджера российской компании «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиненную ФСБ в шпионаже, приговорили к 15 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Суд признал Цуркан виновной по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Наказание бывшая топ-менеджер будет отбывать в колонии общего режима.

Уголовное дело было рассмотрено в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что прокурор попросил приговорить подсудимую к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2004 году Служба информации и безопасности Молдавии привлекла Цуркан к сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла. Весной 2015 года в Москве она получила проект документа Минэнерго о деятельности российских энергетических компаний в сфере международного сотрудничества. В нем были сведения о поставках электроэнергии из России на Украину. Их Цуркан передала молдавской спецслужбе.

Фигурантка дела отрицает свою вину, заявляя, что никогда не была знакома с представителями иностранных спецслужб. Она связывает дело о шпионаже с попыткой сместить ее с должности.

Цуркан окончила Международный независимый университет Молдавии и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). Является гражданкой России. С 2012 года входит в правление «Интер РАО». До этого руководила географическим дивизионом «Молдова, Украина, Румыния» энергетической компании.