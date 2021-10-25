В МИД отреагировали на слова немецкого министра о ядерном оружии против России

Слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании России продемонстрировали незаинтересованность НАТО в серьезном диалоге с Москвой по деэскалации. Таким образом на ее заявления отреагировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что заявление главы оборонного ведомства ФРГ прозвучало накануне заседания Совета НАТО, прошедшего 22 октября. Пресс-секретарь МИДа понадеялась, что в Германии «найдутся разумные руководители, способные удержать своего министра обороны от опрометчивого желания испытать надежность наших вооруженных сил».

Ранее стало известно, что Министерство обороны России вызвало военного атташе Германии и вручило ноту из-за слов Крамп-Карренбауэр.

Причиной стали заявления министра обороны Германии, о том, что в НАТО должны занять четкую позицию по противостоянию угрозам со стороны России. Она не исключила использования ядерного оружия, давая понять Москве, что страны альянса готовы использовать в том числе и такие средства.