В России предложили запретить усилители сотового сигнала

Телекоммуникационная компания «Вымпелком» предложила Минцифры рассмотреть возможность введения запрета на ввоз, установку и эксплуатацию бытовых усилителей сотового сигнала (репитеров) кроме для сотовых операторов и уполномоченных ими организаций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора по регуляторным вопросам оператора Константина Зудина.

В министерстве подтвердили изданию, что получили данное обращение. Как сообщил глава департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур, в ведомстве с пониманием относятся к жалобам операторов на репитеры.

«Действительно имеет место применение усилителей в нарушение правил их использования. Мы находимся в диалоге с рынком, а с ведомствами прорабатываем меры, направленные на исключение такого рода применения», — сказал Дмитрий Тур, не уточнив при этом о каких именно мерах и ведомствах идет речь.

Репитеры — небольшие устройства, которые при неудовлетворительном уровне сотового сигнала устанавливаются на дачах, в квартирах или офисах. Как объяснили участники сотового рынка, эти гаджеты, в особенности китайского производства, глушат сигнал сотовой связи, создавая помехи абонентам, и способны заглушить целый дачный поселок и мешать работе базовых станций.

Как считает руководитель проектов компании «Спектр Менеджмент» Вадим Поскакухин, число репитеров выросло во время пандемии, когда люди перебирались на самоизоляцию за город. При неправильной их установке устройства могли превратиться в генераторы помех.

Константин Зудин отметил, что использовать репитеры кому-то, кроме операторов и уполномоченных организаций, Госкомиссия по радиочастотам запретила еще в 2012 году, однако это требование соблюдается плохо. Поэтому опрошенные изданием эксперты называют инициативу «Вымпелкома» достойной обсуждения.