Мобильные номера заключенных будут блокировать по требованию ФСИН

В России будут блокировать мобильные номера подозреваемых, обвиняемых и осужденных

В России утверждены правила блокировки мобильной связи в колониях. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает издание Ura.

По данным издания, теперь операторы связи будут прекращать обслуживать абонентов и блокировать мобильные номера россиян, являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или осужденными. Оператор будет обязан прекратить оказание услуг не позднее чем через трое суток после получения требования ФСИН.

Эта мера стала продолжением принятого 17 февраля Госдумой законопроекта о блокировке сотовой связи в российских колониях. В настоящее время в местах лишения свободы заключенным запрещено пользоваться средствами связи. Однако это запрет часто нарушается.

Так, в 2018 году в колониях и СИЗО изъяли 56 тысяч гаджетов. За их незаконную передачу арестантам задержали 5000 человек.