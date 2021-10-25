Распухший палец на фото хваставшейся кольцом девушки испугал пользователей сети

Невеста похвасталась помолвочным кольцом в сети и вызвала недоумение среди других пользователей. На опубликованный в Facebook скриншот ролика обратили внимание в Daily Star.

На размещенном фото анонимная девушка продемонстрировала кольцо, которое ей подарил жених в день помолвки. Она засняла ювелирное изделие с драгоценным камнем и подписала свой пост фразой «Я сказала да!» На кадре видно, что палец невесты сильно опух из-за тугого кольца и покраснел.

Юзеры испугались за состояние здоровья девушки. «Дорогая, твоя рука выглядит так, словно тебе очень больно», «Похоже, единственное, на что ты согласилась, это потерять свой палец», «Твой палец буквально кричит о помощи. Не стоит надевать то, что тебе не подходит. Не рви свою кожу в попытке натянуть это кольцо», «Должно быть, она и правда любит своего жениха», — писали они.

В сентябре подарок жениха невесте перед свадьбой подняли на смех в сети. На размещенном в сети кадре девушка, имя которой не указано, демонстрирует серебристое ювелирное изделие с фиолетовым камнем посередине. «Мне нравится это кольцо, но мне немного за него стыдно», — подписала она публикацию.