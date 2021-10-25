В Росгвардии прокомментировали бездействие своих сотрудников во время драки

Росгвардия инициировала проведение проверки в отношении своих сотрудников, которые наблюдали за дракой у кафе в Стерлитамаке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства, комментируя появившееся в прессе видео с бездействующими росгвардейцами во время избиения мужчины.

По данным Росгвардии, наряд вневедомственной охраны прибыл по вызову в развлекательное заведение 19 октября и задержал зачинщиков драки, они были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Вместе с тем, если по итогам проверки будет установлена вина сотрудников Росгвардии, то их привлекут к ответственности, вплоть до увольнения по отрицательным мотивам.

24 октября в СМИ было опубликовано видео, на котором толпа избивает мужчину на глазах у двух сотрудников Росгвардии.

На кадрах видно, как три человека бьют мужчину, а рядом стоят два росгвардейца, но не вмешиваются в ситуацию. Один из избивавших даже попытался оттолкнуть правоохранителя. За дракой наблюдают еще несколько очевидцев.