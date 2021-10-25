Об отношениях Оззи Осборна и его жены Шерон снимут фильм

Об отношениях британского рок-музыканта Оззи Осборна и его жены Шерон снимут художественный фильм, сообщает Variety.

Созданием картины займутся компании Sony Pictures и Polygram Entertainment. У проекта пока нет названия и даты премьеры, однако известно, что сценарий для него напишет Ли Холл, который работал над такими лентами, как «Рокетмен»,

«Билли Эллиот» и «Боевой конь».

«Наши отношения временами были дикими, безумными и опасными, но именно наша бессмертная любовь удержала нас вместе. Мы очень рады сотрудничеству с Sony Pictures и Polygram и тому, что мы донесем нашу историю до экранов», — заявила Шэрон Осборн.

В сентябре она рассказала, что впервые встретилась с рокером, когда ей было 18 лет. Пару познакомил отец Шэрон, который в то время руководил группой Black Sabbath.

«Наши бои были легендарными. Мы выбивали дерьмо друг из друга. Это прекратилось, должно быть, 20 лет назад, но есть что вспомнить», — поделилась супруга музыканта. Она подчеркнула, что несмотря на то, что их отношения долгое время были нестабильными, это все равно история любви.