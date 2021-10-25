Россиянам раскрыли стоимость оздоровительного отдыха за границей

АТОР: россияне круглогодично могут отправиться на оздоровительный отдых в Венгрию и Сербию

Эксперты туриндустрии назвали два открытых для россиян заграничных направления для круглогодичного оздоровительного отдыха, а также раскрыли стоимость лечения. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали представители туроператора «Русский экспресс», до пандемии коронавируса самыми популярными странами для массового лечебного туризма были Чехия, Венгрия, Словения и Словакия. Также были востребованы индивидуальные туры в Германию, Францию, Австрию и Испанию. Однако сейчас для россиян стали доступны только два направления — Сербия и Венгрия.

Так, стоимость оздоровительных путевок в Сербию в ноябре начинается от 150 тысяч рублей на двоих — цена включает в себя перелет, проживание и питание на базе завтраков. Путешественники могут забронировать туры на курорты Врнячка-Баня, Буковичка Баня, Сокобаня, Баня-Ковильяча и Палич.

Отправиться на целебные источники и в термальные бани Венгрии можно минимум за 85 тысяч рублей на двоих. Среди самых популярных курортов страны эксперты отметили озера Хевиз и Балатон, а также термальные курорты Хайдусобосло, Геллерт, Сечень, Тапольца и Шарвар.

Ранее в мае россиянам перечислили лучшие курорты для отдыха с целью оздоровления и похудения. По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru отечественные туристы стали часто интересоваться направлениями для отдыха, где можно ходить по горам, пешком до моря и достопримечательностей для того, чтобы сбросить лишний вес. В список вошли Алупка, Лоо и Пятигорск.