Друг Вячеслава Зайцева назвал чушью сведения о госпитализации модельера

Экс-директор «Дома Моды», помощник и близкий друг российского модельера Вячеслава Зайцева Николай Головин опроверг сведения о госпитализации дизайнера. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Да все это чушь полная. Никакой госпитализации экстренной у него не было. И никакой он не парализованный. Вячеслав Михайлович находится в Москве, в центре реабилитации имени Шевцова, [в связи с болезнью Паркинсона] проходит плановую реабилитацию», — высказался Головин.

По его словам, сын Зайцева Егор врет, утверждая, что у семьи нет доступа к кутюрье. «Реабилитацией его отца занимаюсь я. Если бы семья хотела видеть своего прародителя, она бы его видела в любое удобное для них время», — заявил экс-директор «Дома Моды» и добавил, что из-за пандемии коронавируса посторонним нельзя приходить в клинику.

Помощник модельера также объяснил, что никто не отстранял Вячеслава Зайцева от «Дома Моды», как утверждает его сын. Мужчина аргументировал нападки Зайцева-младшего завистью и ревностью.

Ранее появилась информация о том, что Вячеслава Зайцева, который страдает болезнью Паркинсона, госпитализировали в одну из московских больниц после резкого ухудшения самочувствия. Сообщалось, что в медицинском центре он проходит комплексное обследование и лечение.

Позже сын модельера Егор заявил, что не знает подробностей о пребывании отца в больнице. Он подчеркнул, что окружающие Вячеслава Зайцева люди время от времени отправляют его в различные медицинские центры, после которых его здоровье ухудшается.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.