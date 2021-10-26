Японский гигант выпустит безопасные для планеты корабли

Японская компания Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (также известная как NYK Line) решила сократить воздействие водного транспорта на климат и сделать его безопасным для планеты. Судоходный гигант решил в ближайшие пару лет выпустить корабли на аммиачном топливе, пишет Reuters.

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NYK Line совместно с компаниями Japan Engine, IHI Power Systems, Nihon Shipyard и Nippon Kaiji Kyokai к 2024 году пообещали разработать буксирное судно, а к 2026 — газовоз на аммиачном двигателе. В топливо для обоих кораблей будут добавлять мазут, чтобы мотор внезапно не заглох — аммиак трудно воспламеняется. Модернизация флота обойдется в 12,3 миллиарда иен (7,5 миллиарда рублей), большую часть средств возьмут из государственного фонда «зеленых» инноваций.

Из аммиака производят удобрения и промышленные материалы, но этот газ может стать и источником «чистой» энергии — при его сжигании не выделяется CO2. Внедрение двигателей, способных работать от аммиака, поможет судостроительной промышленности достичь климатических целей — Международная морская организация (ИМО) ООН требует, чтобы к 2050 году эмиссии от водного транспорта сократились на 50 процентов относительно уровня 2008-го.

Однако, по словам гендиректора NYK Line Цутому Йокоямы (Tsutomu Yokoyama), до 2030 года не удастся массово внедрить суда на аммиаке — необходимо сначала наладить глобальные цепочки поставок топлива. В рамках развития безопасной для планеты энергетики Япония планирует к 2030 году нарастить ежегодное потребление аммиака с нуля до трех миллионов тонн. Поставлять альтернативное топливо азиатская страна будет в том числе из России. Договор о сотрудничестве подписали чиновники обеих стран в на Восточном экономическом форуме в начале сентября.