Раскрыт процесс продажи шедевров из Эрмитажа сталинским правительством

В 1921 году вышло постановление Совета народных комиссаров «О составлении государственного фонда ценностей для внешней торговли», которое позволило продажу значимых предметов искусства. Процесс продажи шедевров из Эрмитажа сталинским правительством раскрыла доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Юлия Кантор в интервью «Ленте.ру».

Каталоги экспонатов Эрмитажа составляла специальная комиссия в 1922-1923 годах. Предметы, хранящиеся в музее, разделили на три категории. Так, комиссия выделяла экспонаты с исключительной художественной ценностью, музейным значением и без музейного значения. Кантор подчеркнула, что предметы искусства из разных категорий могли смешивать.

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«В Эрмитаж приезжали сотрудники государственной конторы «Антиквариат» в сопровождении чекистов и отбирали на продажу понравившиеся им экспонаты, просто указывая на соответствующие инвентарные номера», — отметила собеседница издания.

По словам Юлии Кантор, в «Антиквариате» состояли искусствоведы, которые могли определить ценность экспоната, но решение принимали партийные функционеры. Более того, продажу экспонатов осуществляли по плану. В свою очередь, выполнение плана влияло на финансирование музея.

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